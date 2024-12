Como, Dele Alli allo stadio: in prova per gennaio?

Ospiti vip, soprattutto del mondo del cinema, per diffondere la fama del Como calcio. Questo avviene in ogni match giocato al Sinigaglia dalla squadra di Fabregas. Non ha fatto eccezione neanche Como-Roma che ha visto sugli spalti le presenze hooliwodiane di Adrien Brody, Michael Fassbender e Keira Knightley. Ma fra gli spettatori interessati c'era anche il centrocampista inglese Dele Alli, svincolato di lusso sul mercato, che secondo indiscrezioni potrebbe iniziare un periodo di allenamenti con la formazione lariana in vista della riapertura del mercato di gennaio. La presenza ieri di Alli al centro sportivo del Como aveva alimentato le prime voci che al momento però non hanno altri riscontri. Dele Alli non gioca da oltre un anno e mezzo, l'ultima esperienza nel 2022-23 in Turchia con il Besiktas

Vedi anche "Sognando Como", altri tre vip al Sinigaglia