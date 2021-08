Uno studio di Livefootballtickets ha analizzato la soddisfazione dei tifosi in merito agli stadi di calcio presenti in Inghilterra, Germania e Spagna. Per stilare la classifica , in base alle oltre 100 mila recensioni rilasciate dai sostenitori su TripAdvisor, è stato creato un indice che prende in considerazione quattro fattori: atmosfera, pulizia, convenienza e cibo. Dal punteggio medio è scaturita questa graduatoria: ecco i 10 peggiori e i 10 migliori