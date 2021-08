ReportCalcio, Gravina presenta il documento annuale Figc stasera a Sky Sport 24

Appuntamento alle 22, questa sera su Sky Sport 24, per scoprire e commentare il ReportCalcio . Il presidente FIGC Gabriele Gravina , l’economista Carlo Cottarelli e Matteo Marani presenteranno il rapporto annuale sul calcio italiano, giunto alla sua XI edizione. Che cos'è il ReportCalcio? Si tratta di un documento sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL e PwC, che tiene conto di tutti i numeri del calcio italiano e l’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sul movimento.

Come si legge sul sito della Figc, "l’obiettivo del documento è quello di rappresentare i numeri che caratterizzano il Sistema Calcio, descrivendone la dimensione, la struttura e l’articolazione, insieme all’analisi dei principali trend e alla previsione sulle evoluzioni future del settore, al fine di fornire un supporto strategico per accompagnare i programmi di crescita del calcio italiano".

Gravina: "Il mondo del calcio asset strategico per il Paese"

Il presidente federale Gabriele Gravina ha sottolineato che il mondo del calcio rappresenta un valore per il sistema Italia, a livello sportivo, economico e sociale: "È un asset strategico che fonda il suo impatto su numeri importanti e sul radicamento pressoché totale sul territorio nazionale". Gravina ha evidenziato come il ReportCalcio annuale analizzi anche le criticità del movimento nel suo complesso, acuite dalla crisi generata dalla pandemia: "La FIGC ha avviato un processo di autoriforma finalizzato a rendere il calcio italiano più patrimonializzato e meno indebitato, ma in virtù del ruolo che recita nel nostro Paese sarebbe determinante che il Governo riconoscesse tale importanza: da soli non si esce da questa crisi, sostenere il calcio vuol dire aiutare l’Italia in questa difficile ripartenza”.