Con 11 punti dopo sei partite la Juventus è a un passo dalla qualificazione attraverso i playoff. Secondo il report di 'Football Meets Data' i bianconeri hanno ora il 99% di possibilità di finire tra le prime 24, mentre per i primi otto posti servirebbero ragionevolmente due vittorie nelle ultime due. Tutti i numeri GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Nella partita più complessa del cammino europeo della Juventus è arrivata la vittoria pesantissima contro il Manchester City. Tre punti fondamentali che spezzano la serie sconfitta-pareggio-pareggio delle precedenti tre giornate e proiettano i bianconeri a quota 11 punti, attualmente al 14° posto in piena zona playoff e con percentuali molto alte di qualificazione. Sarà più difficile, ma non certo impossibile, un balzo tra le prime otto, ma serviranno ragionevolmente due vittorie nelle ultime, dove la Juve sfiderà Brugge (in trasferta) e Benfica (in casa).

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Ricordiamo che le prime 8 squadre nella classifica unica di Champions accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto - come è la Juve adesso, 14° - accederanno invece ai playoff per completare il quadro degli ottavi di finale. Dalla posizione 9 alla 16 come teste di serie degli spareggi, le restanti dalla 17 alla 24 come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate: in questo nuovo format non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. IL PUNTO La classifica di Champions dopo la sesta giornata

Quanti punti servono alla Juve per qualificarsi? Secondo il report di Football Meets Data gli attuali 11 punti in classifica della Juve costituiscono già di per sé il 99% di probabilità di finire nelle prime 24 e, dunque, ai playoff. Con un solo altro punto la percentuale si alzerebbe al 99,99%, e con 2 al 100%. Ma cosa servirebbe invece per finire addirittura in top 8 e andare direttamente agli ottavi? Sostanzialmente due vittorie, visto che così la squadra di Motta salirebbe a quota 17 punti (96% di probabilità di top 8), mentre con una vittoria e un pari (15 punti) le probabilità sarebbero solo del 6%.

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Juventus a 11 punti con 2 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data nel dettaglio Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 0,1%

15 punti: 6%

16 punti: 55%

17 punti: 96%

18 punti: 99,9%

19 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 8 punti: 2%

9 punti: 27%

10 punti: 79%

11 punti: 99%

12 punti: 99,99%

13 punti: 100% champions Le qualificate e i possibili playoff al momento