Dopo due ko nelle prime due giornate il Milan ha infilato quattro vittorie di fila in Champions e, ora, la situazione di classifica è quantomai rassicurante per i rossoneri, praticamente a un passo (per quanto non ancora aritmetica) alla qualificazione quantomeno attraverso i playoff. Brugge, Slovan Bratislava, la vittoria di Madrid contro il Real e l'ultima in casa contro la Stella Rossa: 12 punti, e attenzione al calendario favorevole, che può far ambire anche ai primi otto posti. Le ultime due partite dei rossoneri sono decisamente abbordabili, visto che sfideranno il Girona (attualmente 30°) a San Siro nella 7^ giornata e la Dinamo Zagabria (attualmente 24°) in trasferta nell'8^ e ultima.

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Ricordiamo che i primi 8 club in classifica della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto - come è il Milan adesso, 12° - accederanno invece agli spareggi per completare il quadro degli ottavi di finale. Dalla posizione 9 alla 16 come teste di serie dei playoff, le restanti come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno invece eliminate: in questo nuovo format, infatti, non è prevista la 'retrocessione' in Europa League. il tabellone Le qualificate e i possibili playoff al momento

Quanti punti servono al Milan per qualificarsi? Secondo il report di Football Meets Data - per quanto, ricordiamo, la qualificazione almeno tra le prime 24 non sia già aritmetica - i 12 punti attuali del Milan corrispondono addirittura al 99,99% di possibilità di accedere almeno ai playoff. Dunque, statisticamente parlando, i rossoneri sono quasi certi del passaggio del turno. E perché, allora, non ambire ai primi otto posti? Sempre secondo le simulazioni, per avere una ragionevole percentuale di piazzamento diretto agli ottavi servirebbero 16 punti (55%), meglio ancora 17 (96%). Contro Girona e Dinamo al Milan servirebbe dunque una vittoria e un pari per arrivare a 16. In caso di doppia vittoria i punti sarebbero addirittura 18 (99,9%). il punto La classifica di Champions dopo la sesta giornata

Le percentuali di qualificazione secondo Football Meets Data Milan a 12 punti con 2 partite rimanenti, andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data nel dettaglio Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8: 14 punti: 0,1%

15 punti: 6%

16 punti: 55%

17 punti: 96%

18 punti: 99,9%

19 punti: 100% Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24 8 punti: 2%

9 punti: 27%

10 punti: 79%

11 punti: 99%

12 punti: 99,99%

13 punti: 100%