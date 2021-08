Antonio Conte special guest di Sky Sport

Arriva una new entry di prestigio assoluto: Antonio Conte ha infatti scelto Sky Sport per vivere e raccontare le emozioni del grande calcio nella prossima stagione. Uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno sarà special guest negli studi della Champions League 2021/2022 e in quelli di calcio internazionale, per condividere l’esperienza e la passione vissute sul campo, in una carriera costellata d’imprese e successi in tutti i contesti che l’hanno visto protagonista, prima da calciatore e poi in panchina.