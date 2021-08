Sky Sport è la casa dei campioni e dei grandi eventi. Per la stagione 2021/2022 ecco la straordinaria offerta dei canali Sport di Sky e in streaming su NOW. Calcio, motori, tennis, basket, rugby, golf, atletica e tanto altro per oltre 8.300 ore di diretta sui 10 canali Sky Sport. Inoltre un nuovo studio panoramico multisport e la novità di Antonio Conte special guest per gli studi di Champions e calcio internazionale. Torna il Club di Caressa con la new entry Melissa Satta

Sky è da sempre la casa dei campioni e dei grandi eventi sportivi e anche nella stagione 2021/2022 sarà la casa dello sport , con un’offerta straordinariamente ricca per importanza e varietà di eventi e discipline sui canali sport di Sky , disponibili anche in streaming su NOW ( Fatta eccezione per la Serie C che non è disponibile su NOW, in quanto il Pacchetto messo in vendita dalla Lega Pro non comprendeva i diritti di trasmissione per offerte via internet).

E da domani debutta il nuovo studio panoramico multisport di Sky Sport 24 – il primo ed unico canale all news sportivo in Italia, che proprio oggi compie 13 anni – con tutte le news e gli approfondimenti, una finestra su tutti gli eventi live con la novità del nuovo contenitore del weekend “La casa dello sport” , una sorta di Diretta Sport , una rassegna di tutti gli eventi in corso e di tutte le notizie di giornata, con l’alternarsi di collegamenti e ospiti per raccontare la ricca programmazione di sport in tv, in studio con Fabio Tavelli (sabato) e Mario Giunta (domenica).

Su Sky l’esperienza di visione è unica e punta sulla comodità di fruizione e sulla qualità delle immagini , con investimenti sempre crescenti per dare il meglio agli abbonati, come dimostra la grande novità di quest’anno: la nascita di Sky Sport 4K , il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul canale 213 per i clienti Sky Q via satellite . (Il nuovo canale non è disponibile per i clienti Sky Q via internet né My Sky. Gli eventi in 4K HDR in programmazione sul canale inclusi in Sky Sport e/o Sky Calcio saranno accessibili ai clienti che, oltre a possedere uno Sky Q via satellite correttamente configurato per la visione in 4K, possiedano un TV che supporta il 4K, siano abbonati ai pacchetti Sky Calcio e/o Sky Sport e abbiano Sky HD o Sky Ultra HD).

La tecnologia al servizio dell'abbonato

Sky continua a puntare sulla tecnologia sempre all’avanguardia, in grado di esaltare ogni attimo di gioco, ogni record, le performance dei migliori atleti e dei top club. Un’innovazione continua, dallo Sky Sport Tech, alla realtà aumentata, per consentire al telespettatore di partecipare all’evento sportivo a 360°, fino a Sky Arena, la nuova frontiera dell’analisi tattica in 3D, che permette di vedere le azioni di gioco da tutte le angolazioni possibili, ricostruite nello stadio virtuale di Sky Sport. E ancora: l’App Live per accedere a match center, risultati e classifiche, e lo Split Screen (per i clienti Sky Q satellite) per seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo ed essere sempre al centro dell’azione.

Una stagione da vivere su Sky Q, il punto di riferimento per tutta la famiglia dove ognuno trova tutto quello che ama, sull’APP Sky Go, che da 10 anni rende possibile ai clienti Sky la visione dei contenuti dei migliori canali dell’offerta Sky e migliaia di titoli on demand da guardare su smartphone, tablet e pc, in qualunque posto e in qualsiasi momento, ma anche in streaming su NOW, che ha appena lanciato la nuova campagna che racconta l’ampia offerta sportiva con quattro grandi talenti italiani come protagonisti: Matteo Berrettini, Gigi Datome, Alessandro Bastoni e Antonio Giovinazzi.