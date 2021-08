Conte, Melissa Satta e tutti i volti di Sky Sport

8/21

GIORGIA CENNI E MARIO GIUNTA - Tra le novità di questa stagione c'è anche lo studio di Serie A con Giorgia Cenni per gli approfondimenti del match delle 12.30 della domenica insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Mario Giunta sarà invece in studio la domenica a Sky Sport 24 per “La casa dello sport”, una sorta di Diretta Sport, una rassegna di tutti gli eventi in corso e di tutte le notizie di giornata e sarà impegnato anche negli spazi news degli studi di Champions League e in Fantashow