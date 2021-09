Juve in lutto: è morto il giovane Bryan Dodien

Lutto in casa Juventus: è morto il giovane Bryan Dodien, ragazzo diciassettenne che giocava nel settore giovanile della Juve e che da anni lottava contro il cancro. Era diventato amico di Pogba, che gli dedicò pure un gol in un derby e la sua maglietta per mostrargli affetto e appoggio nella sua lotta contro la malattia

Nella serata di sabato è arrivata una triste notizia in casa Juventus: il giovane Bryan Dodien è morto . A comunicare il fatto è stato il club bianconero con un tweet dal profilo ufficiale della squadra Under 23. Dodien aveva solo diciassette anni , ha fatto parte del settore giovanile della Juve ma da tempo lottava contro un tumore che lo aveva temporaneamente costretto ad abbandonare il sogno di diventare un calciatore professionista. Dal 2015 al 2019 infatti Dodien aveva dovuto smettere di giocare. Poi il rientro nel 2019. La malattia sembrava vinta ma ha fatto ritorno un anno dopo. E oggi è arrivato il crudele epilogo.

Bryan Dodien e quell'amicizia con Paul Pogba

Il giovane Dodien sognava di diventare un calciatore e come idolo aveva Paul Pogba. Durante gli anni in bianconero del francese, i due avevano anche stretto un particolare legame di amicizia. Pogba, infatti, era diventato un amico e un'importante spalla per Dodien nella sua lotta contro la malattia. Durante un derby di Torino di Coppa Italia, il centrocampista della Juve aveva dedicato un gol proprio alla giovane promessa bianconera, esibendo una maglia con su scritto "Bryan sono con te", per mostrargli il suo affetto e il suo appoggio nella delicata battaglia che il ragazzo stava affrontando. E non solo: sempre Pogba qualche giorno il gol dopo aveva incontrato di persona Dodien e gli aveva regalato la sua maglia indossata proprio nel derby. Oggi il triste epilogo della storia, quello che nessuno avrebbe voluto sentire. Dodien non ce l'ha fatta: lascia il mondo a soli 17 anni.