PELLEGRINI FORZA 6 - Con la magia di tacco al Bentegodi Lorenzo Pellegrini è salito a quota 6 centri in stagione in tutte le competizioni. Nessun centrocampista ha segnato così tanto finora in questo avvio di 2021-2022. La prodezza contro il Verona non ha evitato la sconfitta agli uomini di Mourinho, ma lo Special One può godersi il suo capitano in attesa che si chiuda la trattativa per il rinnovo del contratto

