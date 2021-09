Dramma Perotti, moglie cade dal balcone e muore

Grave lutto per Attilio Perotti , ex allenatore tra le altre di Genoa e Verona. Un drammatico incidente domestico è costato la vita alla moglie Angela Maria Gavattara , 73 anni. La signora, mentre era intenta a sistemare una tenda malfunzionante, è infatti precipitata dal quarto piano della sua abitazione a Genova. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la signora sarebbe salita su una scala e avrebbe perso l'equilibrio. La caduta nel vuoto per oltre dieci metri e l'impatto con il terreno del giardino interno non hanno lasciato scampo alla signora, che è morta sul colpo .

La vicinanza del mondo del calcio

Il mondo del calcio ha espresso vicinanza nei confronti di Perotti, 75 anni, che da giocatore ha vestito le maglie di Inter, Casale, Como, Genoa e Parma. Il Verona, uno dei club allenati in carriera, ha pubblicato un messaggio sui propri canali ufficiali: "Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria". Anche il Perugia, altra squadra guidata da Perotti, ha emesso una nota: "AC Perugia Calcio si stringe attorno all’ex allenatore biancorosso Attilio Perotti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria".