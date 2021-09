La Paolo Rossi Academy al Museo del Calcio

I giovani calciatori dell'Academy intitolata all'indimenticato campione del mondo in visita al Museo di Coverciano. "Una giornata speciale in un luogo speciale per tutti noi e anche per Paolo, che in quelle maglie ci ha messo cuore e sogni", le parole di Federica Cappelletti, moglie di Rossi

SERIE A, IL TROFEO PER IL CAPOCANNONIERE INTITOLATO A PAOLO ROSSI