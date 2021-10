Gravina: "Euro2028? Vogliamo ospitarlo in Italia"

L'Italia si candiderà per ospitare l'Europeo del 2028. Ad annunciarlo ai microfoni di Sky Sport è il presidente della Figc Gabriele Gravina: "Da qualche giorno è uscito il bando per la ricerca dei soggetti interessati che scade a marzo 2022 e noi ci saremo, questo è fuori discussione. L'Italia ha bisogno di un grande evento anche per coronare questo percorso che abbiamo tracciato in questi tre anni; nel nostro Paese un importante evento manca da tanti, troppi anni e dobbiamo colmare questo gap. Spero che il Governo condivida, questo è fondamentale, e possa dare anche un supporto concreto affinché si possano anche ammodernare gli stadi e costruirne di nuovi", ha affermato il numero uno della Federazione.