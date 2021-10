Benfica, Rui Costa eletto nuovo presidente

L'ex centrocampista di Fiorentina e Milan ha vinto le elezioni per la presidenza del club portoghese, del quale è direttore sportivo dal 2008. "So bene la responsabilità che mi è stata data, ma l'obiettivo sarà vincere ogni competizione alla quale parteciperà questa grande società", queste le prime parole da presidente di Rui Costa

Giornata storica per il Benfica , che ha eletto ufficialmente Manuel Rui Costa come nuovo presidente: l'ex centrocampista tra le altre di Fiorentina e Milan è diventato il trentaquattresimo patron nella storia del club portoghese e rimarrà in carica fino al 2025. Un percorso lungo quello di Rui Costa all'interno del Benfica, partito nel 1991 come calciatore e ripreso poi nel 2006, sempre con maglietta e pantaloncini indosso dopo la lunghissima permanenza in Italia. Un cammino che dal 2008, anno del suo addio al calcio, lo vede ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Benfica e che oggi lo vede raggiungere la massima carica del club: sotto la direzione di Rui Costa, il Benfica ha vinto sei campionati portoghesi, due Coppe del Portogallo, sette Coppe di Lega e quattro Supercoppe portoghesi.

"Giornata storica, la nostra priorità sarà sempre vincere"

Attraverso il sito ufficiale del club, Rui Costa ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da presidente del Benfica: "Questa è una giornata storica, ma il grande vincitore di questa elezione non sono io bensì tutto il Benfica. Con 40.115 elettori, abbiamo avuto la più grande mobilitazione e partecipazione di sempre alle elezioni in un club portoghese, questa è stata una dimostrazione di orgoglio e amore verso il nostro club. Voglio quindi ringraziare i tifosi che hanno voluto far sentire la propria voce. Voglio ringraziare coloro che hanno partecipato al dibattito e all’elezione, guidati da Francisco Benitez a capo della Lista B. Anche a loro va il merito per aver contribuito alla grandissima mobilitazione a cui abbiamo assistito. So bene la grande responsabilità che mi è stata data: il nostro obiettivo è vincere. Vincere sempre in tutte le competizioni a cui partecipa il nostro grande club. Questa è la priorità assoluta".