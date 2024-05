Sven-Goran Eriksson è tornato a Genova, dove ha salutato il presidente Manfredi, la squadra e Andrea Pirlo, colui che ha ereditato a distanza di anni il suo posto in panchina. Una visita quella dell'allenatore svedese al ritiro della Sampdoria all'Ac Hotel che precede l'omaggio che gli tributerà Marassi prima della partita con la Reggiana (match in programma domenica 5 maggio alle 15). Allo stadio saranno presenti anche molti ex calciatori che hanno indossato la maglia blucerchiata con lui in panchina.