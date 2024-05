Grazie al successo sul Cadice nel pomeriggio e con la sconfitta del Barcellona in trasferta a Girona, il Real Madrid è aritmeticamente campione di Spagna. Per le 'merengues' si tratta del 36° titolo nazionale, per Carlo Ancelotti il suo secondo successo nella Liga dopo quello del 2021-22. Girona in Champions

Il Barcellona perde clamorosamente a Girona e il Real Madrid conquista aritmeticamente il titolo di Campione di Spagna . La squadra di Carlo Ancelotti, reduce dal pareggio di Monaco di Baviera nell'andata della semifinale di Champions contro il Bayern, aveva battuto nel pomeriggio 3-0 il Cadice (Courtois titolare dopo 9 mesi) con i gol di Brahim Diaz, Bellingham e Joselu. In serata è arrivato il verdetto: Barça battuto in trasferta 4-2 dal sorprendente Girona e 'merengues' irraggiungibili in campionato. Non sono bastate, alla squadra di Xavi, le reti di Christensen (0-1) e Lewandowski (1-2) a impedire la bellissima rimonta dei padroni di casa, in rete con Portu (doppietta) e Gutierrez tra il 65' e il 75'. La squadra di Carlo Ancelotti ha seguito con trepidante attesa la sfida di Girona, insieme al Bernabeu , e al triplice fischio finale ha festeggiato la conquista del 36° titolo. La gioia dei giocatori delle 'merengues' è stata immortalata, come riporta 'Marca', da un inviato speciale, il fratello di Camavinga.

Per il Real si tratta del 36° titolo di campione in Spagna, per Carlo Ancelotti si tratta del secondo titolo spagnolo dopo quello della stagione 2021-22. Dopo questa giornata, il Real ha ben 13 punti di vantaggio proprio sul Girona che ha effettuato il sorpasso sul Barça e si accinge a festeggiare una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto concerne il Real, non è prevista una festa in serata dal momento che la squadra sarà impegnata mercoledì nel ritorno delle semifinali di Champions contro il Bayern e domani mattina avrà allenamento alle 11. Tuttavia, la tifoseria dei Blancos si è riversata per le strade della capitale spagnola e in particolare nell'arcinota piazza Cibeles ci sono migliaia di persone intorno alla fontana per festeggiare il titolo.