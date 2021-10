I tifosi dell'Olympique Marsiglia tornano ad ammirare Didier Drogba, che incanta come ai vecchi tempi in un'amichevole organizzata per beneficenza al Velodrome: tripletta festeggiata con la sua iconica esultanza

"Siamo tornati nel 2004?", si chiede il profilo Twitter dell'Olympique Marsiglia a rivederlo così, a scuotere le braccia larghe come faceva dopo ogni gol in quella stagione con la maglia del club francese. Didier Drogba è tornato al Velodrome, per un'amichevole insieme a tante altre "leggende" dell'OM, e l'ha fatto alla sua maniera.



Ancora "meraviglioso", ancora guidato dal fiuto del gol che, solo a Marsiglia, gli permise di segnarne 32 in una sola stagione (al Chelsea riuscirà anche a fare meglio, in due occasioni), Drogba ha messo a segno una tripletta. Festeggiando dopo ogni rete in "quella" maniera.