Filippo Inzaghi diventa padre: è nato Edoardo

Grande gioia per il 48enne allenatore del Brescia che nelle prime ore di domenica è divenuto per la prima volta papà del piccolo Edoardo. Tantissimi gli auguri da parte del mondo del calcio

Pippo Inzaghi è diventato per la prima volta papà all’età di 48 anni. Nelle prime ore di domenica 24 ottobre, infatti, la compagna dell’allenatore del Brescia, Angela Robusti, ha dato alla luce il piccolo Edoardo. Una gioia che l'ex attaccante del Milan ha condiviso sui social, pubblicando su Instagram una foto che ritrae il polso del neonato con il braccialetto con il nome e come didascalia la scritta "Tutto" con cuore blu. Tantissimi gli auguri arrivati dai personaggi del mondo del calcio, da Fabio Cannavaro a Stefano Sorrentino, passando per Francesco Totti, tra i primi a congratularsi con il suo ex compagno di Nazionale con cui, tra le altre cose, ha condiviso le emozioni e le gioie per la vittoria del Mondiale del 2006 in Germania.