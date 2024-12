L'allenatore della Fiorentina a Sky Sport al termine della vittoria per 7-0 contro il Lask: "La squadra ha dato una grande risposta di maturità e di atteggiamento, mi è piaciuto lo spirito e come sono scesi in campo". Sull'assenza di Biraghi: "Si sono dette tante cose false, non c’è stato alcun litigio ma un confronto tra me, lui e la società. Insieme abbiamo preso questa decisione". Infine, sulla fase difensiva: "La squadra ha trovato un'alchimia e automatismi"

"Oggi la squadra ha dato una grande risposta di maturità e di atteggiamento, mi è piaciuto lo spirito e come sono scesi in campo. Siamo partiti davvero bene e abbiamo messo in difficoltà gli avversari sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuta la risposta da parte di tutti. È una bella vittoria che dà morale ". Così Raffaele Palladino a Sky Sport al termine della netta vittoria della sua Fiorentina contro il Lask per 7-0 . "Credo – ha continuato – in questi ragazzi e nei valori umani che hanno. Lavorano ogni giorno dando tutto negli allenamenti e questi poi sono i risultati. Sono davvero contento: chiunque metto in campo riesce a esprimersi al 100% . Dobbiamo continuare così e migliorare".

"Su Biraghi si sono dette cose non vere"

Su Biraghi: "Ribadisco quanto detto ieri in conferenza. Si sono dette tante cose false, non c’è stato alcun litigio con lui ma un confronto tra me, lui e la società. Insieme abbiamo preso questa decisione per gennaio. Quando faccio queste scelte le faccio per il bene del gruppo e della Fiorentina". Su Parisi, invece: "È stato uno dei migliori in campo. Non era facile per lui dopo quello che si è scritto. Prima della partita l'ho motivato, credo nel ragazzo e nel giocatore. Ha dato una risposta di carattere e di personalità". Infine, sulla fase difensiva: "I primi difensori sono gli attaccanti. Non ci possiamo permettere di lasciare un giocatore sopra la linea della palla. Hanno trovato un'alchimia e degli automatismi molto importanti, così come la solidità difensiva. Abbiamo modificato qualcosa da inizio anno e questo rappresenta una crescita anche dello staff. La squadra sa cosa fare in fase di possesso e non. Sono felice che la squadra si stia trovando bene".