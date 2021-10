4/18 Instagram @diegomaradonajunior

DIEGO JR. "Auguri Papá . scrive il figlio di Maradona - aiutami ad accettare che la vita sia stata così ingiusta nei nostri riguardi e soprattutto dimmi se dall’altra parte sei felice perché questo darebbe un po’ di pace al mio cuore. Cammina sempre un passo avanti a me e non lasciarmi mai la mano. Non posso ancora venire da te, ci sono Diego e India da proteggere, ma stanne certo che appena potrò correrò da te ad abbracciarti. Mi manchi".