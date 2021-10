Napoli: "Oggi nasceva il più grande. Auguri Diego"

La società azzurra ha voluto celebrare il Pibe de Oro nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. Dalla pagina Instagram in onore dell'argentino intanto una bella iniziativa: "30 ottobre giornata del calcio, regala un pallone ai bambini"

Un tweet, pochi caratteri ma decisamente significativi. "Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego! #ForzaNapoliSempre". Il Napoli ha voluto così celebrare Diego Armando Maradona, scomparso quasi un anno fa, lo scorso 25 novembre, nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. Un messaggio d'amore verso il Pibe de Oro, a cui il Napoli subito dopo la sua scomparsa ha intitolato il proprio stadio. Numerose intanto - in Italia, in Argentina e in tutto il resto del mondo – le iniziative, molte delle quali spontanee, per ricordare Maradona, tra i calciatori più amati di sempre dal popolo calcistico mondiale.