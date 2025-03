Qual è il giovane che guadagna di più in Serie A? CalcioeFinanza, attraverso dati basati su stime del sito Capology, ha pubblicato la top 10 degli stipendi tra i calciatori under 20 del campionato italiano. In testa c'è Kenan Yildiz seguito da Valentin Carboni dell'Inter, ci sono anche due calciatori del Como. Di seguito la classifica dei giovani che guadagnano di più in Serie A

