Farioli e non solo: la Turchia parla italiano

Se Roberto De Zerbi è primo in Ucraina, con lo Shakhtar che vince 1-3 sul campo del Kolos Kovalivka e aggancia la Dinamo, c’è un altro pezzo d’Italia in giro per il Mondo, e nello specifico in Turchia, che ha iniziato una rivoluzione silenziosa… ma nemmeno troppo. Perché inizia a farsi importante il cambio di passo del Fatih Karagümrük di Francesco Farioli, che proprio nello staff di De Zerbi (al Benevento prima e al Sassuolo poi) ha esordito in Serie A, e che ora è sulla panchina della squadra di Istanbul. Nella sfida della domenica pomeriggio con il Galatasaray della leggenda Fatih Terim, che comanda il gruppo E della Lazio in Europa League e che – come ogni anno – è in lizza per vincere il campionato, è arrivato un pareggio per 1-1, ma quanti rimpianti! E’ infatti solo all’88esimo che arriva il pari di Mohamed, dopo il gol di un’altra conoscenza del calcio italiano, Andrea Bertolacci, settimo centro per lui e capocannoniere della Süper Lig turca. Il Karagumruk degli “ex” del nostro campionato (Bertolacci, Viviano, Benatia, Biglia, Karamoh, Borini) è ora a -4 punti dal secondo posto, con una delle medie-gol più alte del campionato, e pensare che la promozione nella Süper Lig turca è arrivata solo nel 2020! Ora il nome di Francesco Farioli è al centro anche delle vicende di mercato nostrane. Perché se è vero che il Karagumruk gli ha proposto il rinnovo fino al 2024, è altrettanto vero che in caso di chiamate “impossibili da rifiutare” il Presidente Suleyman Hurma ha già annunciato che non metterà veti di nessun tipo. E pare che – oltre allo Spezia – che aveva a lungo insistito quest’estate per portarlo in panchina – in più di un’occasione una squadra italiana in cerca di un nuovo allenatore - abbia già acceso la fiamma del contatto. Intanto però la Turchia parla un po’ più italiano.