“Its’ coming home”, cantano ancora gli inglesi: anche sotto Natale. Non è bastato l’epilogo amaro (per loro) degli Europei di calcio, trascorsi autoconvincendosi che la vittoria stesse per arrivare; adesso, proiettati già sul prossimo Mondiale, riprendono lo stesso tormentone, nonostante non abbia portato fortuna.

A rilanciarlo è l’azienda inglese di abbigliamento "notjustclothing" che usa il celebre ritornello per lanciare il suo ultimo modello di maglione natalizio. Si avvicina infatti il periodo dell’anno delle luci colorate, dei regali sotto l’albero e, inevitabilmente, dei maglioni più stravaganti da indossare con disinvoltura. Fin troppa, a giudicare da quello che porta cucita la scritta “It’s coming home”.

Numero sulla schiena, fascia al braccio e un benaugurale "it's coming home"

Da "home" a "Rome" vedi anche Bonucci alla telecamera: "It's coming to Rome" La canzoncina ormai è entrata nella testa di chiunque: durante il mese dell’Europeo – itinerante ma con sede della finale in Inghilterra – i tifosi inglesi l’hanno usata come loro colonna sonora, convincendosi – partita dopo partita, vittoria dopo vittoria – che fosse veramente la volta buona, che la coppa stesse “tornando a casa”, nella “patria” del calcio. Salvo poi perdere la finale in casa contro gli Azzurri di Mancini, servendo l’assist fin troppo facile per la storpiatura (da “it’s coming home” a “it’s coming Rome”) quando la coppa ha preso la strada dell’Italia.