Verso Qatar 2022, la situazione girone per girone

Le qualificazioni delle nazionali europee per i Mondiali 2022 entrano nella fase decisiva. Come ci si qualifica in Qatar? Come funzionano gli spareggi? Quali sono i criteri in caso di parità di punti? Ecco tutte le risposte e le classifiche (fin qui) di tutti i gruppi

LA SITUAZIONE DEL GIRONE DELL'ITALIA - RISULTATI