Il Pubblico Ministero olandese ha accusato il calciatore Quincy Promes di tentato omicidio colposo. Come riporta in patria il De Telegraaf, e stando a quanto riferito, il 29enne avrebbe accoltellato un parente al ginocchio durante una festa ad Abcoude, località nella provincia di Utrecht. I fatti risalgono al 2020 e la presunta vittima avrebbe riportato gravi ferite. All'epoca Promes giocava per l'Ajax, ma nel febbraio del 2021 è tornato allo Spartak Mosca, maglia da lui già indossata dal 2014 al 2018. Il calciatore - riferisce sempre il De Telegraaf - che aveva già passato due notti in carcere alla fine dello scorso anno come sospettato, ha sempre negato le accuse. La polizia ha completato le indagini a maggio e ha inoltrato il fascicolo al Pubblico Ministero di Amsterdam. Non è ancora noto quando la causa sarà dibattuta.