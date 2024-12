Reduce dalla vittoria contro l'Ajax, Baroni guarda già al match contro l'Inter. Tante rotazioni in casa Lazio, ma la grande novità potrebbe essere un cambio di modulo: si va verso un 4-3-3, con un attaccante in meno e un centrocampista in più, puntando tutto su Dele-Bashiru. Nel VIDEO le altre indicazioni sulle possibili scelte per la partita contro Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI