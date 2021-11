Il vincitore dello storico premio targato Tuttosport è il centrocampista del Barcellona, nominato miglior Under 21 dell'anno in Europa. Abissale il distacco su Bellingham del Borussia Dortmund. Le sue parole attraverso un videomessaggio: "Grazie a chi mi ha sostenuto in questo incredibile 2021". Il presidente della Figc Gravina: "Continueremo a investire nei giovani" Condividi

È Pedri il vincitore del premio Golden Boy 2021 di Tuttosport. Il centrocampista classe 2002 del Barcellona è il 19° 'Absolute Best' e succede a Erling Haaland nell'albo d'oro del trofeo internazionale che premia il miglior talento Under 21 messosi maggiormente in luce nel corso dell'anno solare. Ad annunciarlo è stato il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, presso la sede della Figc alla presenza del numero uno federale Gabriele Gravina.

Pedri: "Un 2021 incredibile" Attraverso un videomessaggio pubblicato sul sito di Tuttosport, il 18enne del Barcellona e della Nazionale spagnola ha commentato la vittoria del premio: "Ringrazio Tuttosport per questo trofeo che mi inorgoglisce. Grazie anche a tutti i membri della giuria e dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto in questo 2021 per me semplicemente incredibile. E come no, tanti ringraziamenti al Barcellona, alla Nazionale, alla mia famiglia, ai miei amici e ovviamente ai tutti coloro che mi sono stati vicini giorno dopo giorno senza i quali non avrei potuto conquistare il Golden Boy".

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gravina: "Continueremo a investire nei giovani" Presente alla conferenza il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha detto: "Il Golden Boy è un premio che ormai conosce diverse edizioni e per me è un motivo di grande orgoglio presenziarlo. Devo riconoscere e consegnare un attestato di stima per la grande professionalità al direttore Jacobelli, che con questi progetti consente di essere in linea e far crescere tutto il movimento della nostra galassia calcistica". Gravina ha aggiunto: "Nel giorno della mia prima elezione avevo parlato di nuovo umanesimo e rinascimento, puntando su infrastrutture e valorizzazione dei giovani, consegnando il messaggio al Club Italia affinché tanti giovani potessero raccontare agli italiani una nuova fase. È un un progetto che non si è esaurito né a Basilea, né a Belfast: continueremo a investirci. Ringrazio il direttore per questo assist che ci fornisce ogni anno per la valorizzazione dei giovani".

Jacobelli: "Un plebiscito per Pedri" Così Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport: "Il ragazzo delle Canarie, che succede al norvegese Haaland, ha sbaragliato la concorrenza facendo il vuoto alle proprie spalle. Dei quaranta giornalisti che votano in rappresentanza delle più illustri testate europee, 24 lo hanno piazzato al primo posto delle loro preferenze, altri 9 in seconda posizione e 3 in terza. Un plebiscito". Lo spagnolo ha chiuso collezionando 318 punti contro i 119 dell'inglese Bellingham. Un divario abissale: +199 di vantaggio. Terzo il tedesco Musiala del Bayern Monaco (99).