Dove vedere Roma-Athletic Bilbao in tv

Oggi, giovedì 6 marzo, alle ore 21 la Roma è impegnata in casa contro l'Athletic Bilbao per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Aldo Serena. A bordocampo Angelo Mangiante e Paolo Assogna; Diretta Gol con Antonio Nucera. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League- dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251.