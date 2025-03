Dove vedere Panathinaikos-Fiorentina

La Fiorentina è impegnata stasera in trasferta contro il Panathinaikos, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League. Si gioca alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La Fiorentina è impegnata oggi in casa del Panathinaikos, match da seguire in diretta alle ore 18.45 , su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Dario Massara, commento di Lorenzo Minotti, a bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Federico Botti. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere inoltre Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea.

I numeri di Panathinaikos e Fiorentina

Panathinaikos e Fiorentina si affronteranno per la prima volta in una competizione europea; la squadra greca ha superato il turno nell’ultimo confronto nella fase a eliminazione diretta contro una formazione italiana: contro la Roma con un 6-4 complessivo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2009-10. La Fiorentina ha vinto solo uno dei sei match con squadre greche nelle competizioni europee (3N, 2P); l'ultima sfida risale alla finale della Conference League della scorsa stagione (sconfitta 0-1 contro l'Olympiakos). La ​​Fiorentina è imbattuta nelle sette trasferte nella fase a eliminazione diretta della Conference League (5V, 2N), raggiungendo la finale in ciascuna delle ultime due edizioni della competizione. Il Panathinaikos ha vinto quattro delle ultime cinque partite in Conference League (1P), mantenendo la porta inviolata in ciascuna di queste vittorie; tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 37 gare nelle principali competizioni europee. Il Panathinaikos ha vinto senza subire reti le ultime tre gare casalinghe di Conference League (vs HJK, Dinamo Minsk e Vikingur Reykjavík) e potrebbe infilare quattro successi interni di fila con annessi “clean sheet” solo per la seconda volta nella sua storia nelle competizioni europee – la prima tra agosto-ottobre 2001 (quattro, una nelle qualificazioni e tre nella fase a gironi di Champions League). Dalla sua prima partecipazione nella competizione (2022/23), la Fiorentina è la formazione che ha sia vinto più match (20) che segnato il maggior numero di reti in Conference League (80, segue il KAA Gent con 44); più in generale, dopo la sconfitta contro l’APOEL Nicosia (1-2) e il pareggio con il Vitória (1-1), la Viola potrebbe rimanere per tre trasferte di fila senza successi per la prima volta nel torneo.