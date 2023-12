L'inglese del Real Madrid stasera sarà premiato come 21° vincitore del trofeo creato nel 2003 da Tuttosport per celebrare ogni anno il miglior giocatore under 21 in Europa. La cerimonia dalle 19 su Sky Sport 24. Il primo fu l'olandese Van de Vaart nel 2003, l’unico italiano a sollevarlo è stato Balotelli; ma tanti premiati hanno giocato in Serie A. Ecco l’albo d’oro completo del trofeo