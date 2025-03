Andata degli ottavi di Europa League: oggi, giovedì 6 marzo, alle 21, la Lazio è impegnata in trasferta contro il Viktoria Plzen. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea delle 18.45 e delle 21

Oggi, giovedì 6 marzo, alle ore 21 la Lazio è impegnata in trasferta contro il Viktoria Plzen per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Nando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol con Daniele Barone. Da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW lo Studio Europa League - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Alle 18.45 e alle 21 spazio anche a Diretta Gol per tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251.

I numeri di Viktoria Plzen-Lazio

Questa sarà la prima partita del Viktoria Plzen contro la Lazio in una grande competizione europea; i cechi hanno vinto solo una delle ultime otto partite contro squadre italiane (2N, 5P): 2-1 in casa sulla Roma nella fase a gironi della Champions League 2018-19. Lo Sparta Praga è fin qui l’unica avversaria ceca affrontata dalla Lazio in competizioni europee; l’ultimo confronto risale proprio agli ottavi di finale dell’Europa League 2015/16, in quel caso i biancocelesti furono eliminati con un punteggio complessivo di 4-1 (1-1 all’andata, 3-0 al ritorno). La Lazio ha vinto sei delle otto partite della fase a gironi di questa Europa League (1N, 1P), anche se nelle principali competizioni europee ha vinto solo due delle ultime 13 gare nella fase a eliminazione diretta (2N, 9P). La Lazio ha vinto tre delle ultime quattro trasferte nelle principali competizioni europee (1P), tante quante nelle 25 precedenti (6N, 16P).

Il Viktoria Plzen ha raggiunto gli ottavi di finale in una competizione europea per due stagioni di fila (in Conference League nel 2023/24) solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il biennio 2012/13 e 2013/14 (sempre in Europa League in quel caso). Il Viktoria Plzen ha perso solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Europa League (10V, 1N), mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. Soltanto l’Olympiakos (tre) ha subito meno reti della Lazio (cinque) in questa edizione dell’Europa League.