Mondo Gol, alle 18.30 premiazione del Golden Boy

Appuntamento da non perdere oggi con un'edizione speciale di Mondo Gol: a partire dalle ore 18.30 live su Sky Sport 24 la cerimonia di premiazione della nona edizione del Golden Boy, riconoscimento internazionale targato Tuttosport. Una parata di stelle, capitanata dal centrocampista del Barcellona Pedri, vincitore come miglior Under 21 dell'anno in Europa PEDRI VINCE IL GOLDEN BOY 2021: TUTTI I PREMIATI

Pomeriggio d’oro a Sky Sport 24 con il Golden Boy protagonista, in diretta dalla Nuvola Lavazza di Torino ci sarà la premiazione del miglior giovane dell’anno, tutto in un’edizione speciale di Mondo Gol che inizierà mezz’ora prima del previsto, con il red carpet dalle 18.30. Con Gianluigi Bagnulo, Dario Massara e Anne Laure Bonnet in studio, Filippo Benincampi collegato da Torino e tanti ospiti, da Lewandowski a Conte, da Pedri e Rummenigge, seguiremo l’evento senza rinunciare ovviamente a tutti i gol del weekend internazionale, alle rubriche, le gag, le immagini più divertenti e i tormentoni di Mondo Gol.

Il vincitore ed i premiati Pedri vince il Golden Boy 2021: "Sono orgoglioso" Vincitore del Golden Boy 2021 è il centrocampista del Barcellona Pedri, ennesimo talento di una lunga lista di premiati dal 2003 ad oggi che vanta campioni come Aguero, Gotze, Pogba, Mbappè, Haaland e tanti altri. Con l'occasione saranno premiati anche Robert Lewandowski (Golden Player), Karim Adeyemi (Best European Player), Roberto Piccoli (Best Italian Player), Martina Tomaselli (Best Italian Girl), Kalle Rummenigge (Career Award), Lieke Martens (Golden Woman), Olivier Letang (Best European President), Marina Granovskaia (Best European Manager) e Federico Pastorello (Best European Player's Agent).