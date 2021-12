L'Adana Demirspor allenato da Vincenzo Montella continua a vincere e lo fa anche grazie alle reti di un ritrovato Mario Balotelli, che ha già messo a segno 6 gol in 17 presenze nella Super Lig turca. Nel successo per 2-0 contro il Galatasaray di Terim nell’ultimo turno di campionato, l’attaccante italiano non è andato a segno ma è riuscito comunque a far parlare di sé per una "particolare" e decisamente insolita esultanza in seguito a uno dei due gol (2-0 il finale) messi a segno dal compagno di squadra Yunus Akgun.