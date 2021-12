Pallone Azzurro 2021, vincono Chiesa e Girelli

I due calciatori sono stati votati da oltre 8000 tifosi come i migliori giocatori dell'anno per la Nazionale maschile e quella femminile. Per la squadra di Mancini completano il podio Barella e Spinazzola, mentre per la nazionale femminile seconda Bonansea e terza Giacinti

Federico Chiesa e Cristiana Girelli sono i vincitori del Pallone Azzurro 2021. L'esterno offensivo della Juventus e l'attaccante della Juventus Women sono stati votati come i miglior giocatori dell'anno per la Nazionale, maschile e femminile, dagli oltre 8000 voti espressi dai tifosi che hanno preso parte al sondaggio durato dal 14 al 30 dicembre. Chiesa, con le sue 17 presenze condite da 3 gol e la vittoria a Euro 2020, ha vinto con il 46% delle preferenze superando Barella (20%) e Spinazzola (14%). Per quanto riguarda Girelli, invece, che nell'ultimo anno ha collezionato 9 gol in altrettante presenze in azzurro, ha ottenuto il 44% dei voti contro il 26% di Barbara Bonansea e il 17% di Valentina Giacinti.