Paulo Sousa, ufficiale la firma col Flamengo

Inizia ufficialmente una nuova avventura per Paulo Sousa, che dopo aver rinunciato alla carica di commissario tecnico della Polonia è pronto a ripartire dal Flamengo. Il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'allenatore portoghese con un comunicato sui suoi canali ufficiali: "Il Flamengo ha un nuovo allenatore per la stagione 2022. Il portoghese Paulo Sousa, 51 anni, ha firmato un contratto biennale con i rossoneri. L'allenatore era alla guida della squadra nazionale polacca e si è dimesso per allenare il Flamengo. Paulo affronterà le dispute del Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil".