Calciomercato l'Originale torna il 3 gennaio

Dal 3 gennaio 2022 torna uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico di Sky. Con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 e in streaming su NOW

Inizia un nuovo anno e riaprono i battenti del calciomercato invernale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) sono pronti a raccontarlo con quel consueto mix di leggerezza e profondità che da sempre contraddistingue “Calciomercato – L’Originale”, al via dal 3 gennaio e in onda tutte le sere (fino al 31 gennaio) dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24, e in streaming su NOW.

Il "grande saggio", Zenga e la novità di Giulia Salvi

Anche in questa edizione, lo studio scenografico ricalcherà l’ambiente tipico dei paesaggi invernali, con una baita a fare da sfondo alle puntate e una postazione inedita che di volta in volta accoglierà la figura del “grande saggio”, un ospite speciale che insieme ad Alessandro Bonan andrà nelle profondità dei temi più caldi della giornata. Tanti gli ospiti del mondo del calcio e dello sport che si avvicenderanno in studio, con la conferma di Walter Zenga tra i più assidui frequentatori del programma. Tra le novità, la presenza della deejay Giulia Salvi, che sarà voce narrante di alcune tra le storie più appassionanti del calciomercato di oggi e di ieri. Tanti i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, per svelare tutti i retroscena delle trattative in corso, annunciate e approfondite in studio da Gianluca Di Marzio. Senza dimenticare l’allegria esuberante di Fayna, sempre pronto ad incuriosire il pubblico con le notizie più divertenti dal mondo dei social e del web.