Terim si separa dal Gala: risoluzione consensuale

Dopo la sconfitta casalinga subita contro il Giresunspor Fatih Terim non è più l'allenatore del Galatasaray. L'Imperatore, come viene chiamato in patria e non solo, ha chiuso, di comune accordo con la dirigenza turca, la sua quarta parentesi alla guida del club, col quale ha vinto tutto. Il Galtasaray, dopo 20 giornate, si trova al 12° posto in classifica ma ha vinto il suo girone di Europa League, davanti alla Lazio, e pertanto è qualificato direttamente agli ottavi di finale