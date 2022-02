Con i campionati maggiori in pausa per le Nazionali, il gol del weekend arriva dall'Inghilterra. Lo realizza Dominic Jolly, portiere del Lea United, che firma in extremis il 3-3 nel derby contro i Ribbleton Warriors della Lancashire Sunday Football League (11^ serie inglese): l'estremo difensore sale per l'ultimo calcio d'angolo e in rovesciata fa impazzire di gioia compagni e tifosi