Mondiale per club, le partite: sfida al Chelsea

Conto alla rovescia ormai terminato, quest'oggi infatti prende il via la 18^edizione del Mondiale per club che si disputa negli Emirati Arabi. Inizia dunque la corsa verso la finale del 12 febbraio, con il Chelsea – squadra vincitrice dell'ultima edizione della Champions League – e i brasiliani del Palmeiras – vincitori della Copa Libertadores – grandi favoriti per la il successo finale. Le altre squadre che partecipano alla competizione sono l’Al-Ahly, l’Al-Hilal, il Monterrey, il Pirae (club che ha preso il posto dell’Auckland City, club che si è ritirato a causa delle restrizioni anti-Covid) e l’Al-Jazira (in rappresentanza del Paese ospitante). Le otto partite del torneo si giochano in due sedi, sempre ad Abu Dhabi: il Mohammed Bin Stadio Zayed e lo Stadio Al Nahyan. La squadra campione del mondo per club in carica è il Bayern Monaco, che si è aggiudicata l’edizione 2020 battendo in finale i Tigres.