Il portiere ex Serie A inquadrato dalla telecamere durante i supplementari un un match di coppa nazionale mentre trema letteralmente dal freddo. Alla fine ha comunque vinto e superato il turno il club più "italiano" di Turchia. Sei giorni fa, in un match Usa-Honduras, due giocatori avevano lasciato il campo durante l'intervallo per un principio di ipotermia

Alla fine il club più italiano di Turchia ha vinto. Quello di Fabio Borini (autore di una doppietta), di Lucas Biglia, Biraschi, Karamoh, Zukanovic, Pesic, Touré, ex di Bertolacci e Lucas Castro e… di Emiliano Viviano. Un rocambolesco 5-4 nel segno, soprattutto, del freddo . L'avversario il Konyaspor, lo stadio l'Ataturk, Istanbul. Avvolta nel gelo come mostrano le immagini durante i supplementari quando, il portiere ex Serie A, è stato inquadrato dalle telecamere mentre tremava letteralmente dal freddo.

Il (recentissimo) precedente

Una storia molto attuale, visto che anche una settimana fa la gara di qualificazione a Qatar 2022 tra Usa e Honduras (giocata in Minnesota a -16° C) aveva visto due giocatori ospiti costretti a lasciare il campo durante l'intervallo per un principio di ipotermia. Viviano, stoico, è invece rimasto tra i pali. Isolato come spesso capita a un portiere ma nemmeno troppo, guardando l'andamento del match che ha visto il Karagümrük andare avanti, subire la rimonta, pareggiare 2-2, tornare sotto, ribaltare tutto fino al 4-3 e incassare il pari quasi al novantesimo. Da lì i supplementari, il freddo pungente e il gol partita dell'ex talentino (mai esploso) del Dortmund Emre Mor.