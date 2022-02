Capita spesso che alcuni giocatori vengano sostituiti a gara in corso a causa di problemi fisici, meno frequente invece è che ciò accada per il freddo . È successo in Stati Uniti-Honduras , gara valida per il girone nordamericano di qualificazioni a Qatar 2022 e vinta dalla Nazionale americana per 3-0 (gol di McKennie, Zimmerman e Pilisic). Un risultato che permette agli USA di staccare il Panama in classifica e di avvicinarsi ai Mondiali. Gli Stati Uniti avevano assolutamente bisogno di un successo e hanno scelto l'Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota , per giocare quest'incontro. Una decisione che ha suscitato molte polemiche, considerando le condizioni climatiche in cui si è giocata la gara. Erano previsti -16°C durante la partita e così è stato: il freddo ha condizionato l'intera gara al punto da costringere due giocatori dell'Honduras a lasciare il campo. Il portiere Luis Lopez e l'attaccante Romell Quioto sono infatti stati sostituiti a fine primo tempo, con chiari sintomi di ipotermia (temperatura corporea sotto i 35 gradi e con brividi, capogiri, senso di confusione e aumento della frequenza cardiaca).

Weah: "La prossima volta mi ritiro..."

approfondimento

I risultati delle qualificazioni sudamericane

Rovente invece il post partita, così come erano state anche le ore che hanno preceduto la sfida. Lo stesso portiere Luis Lopez, alla vigilia, aveva accusato gli Stati Uniti di aver scelto questa sede proprio per approfittare della disabitudine dei giocatori honduregni a giocare al freddo: "È inconcepibile che una potenza come gli Stati Uniti ti porti qui per giocare e ottenere un vantaggio. Così non si gioca per divertirsi, ma per soffrire". Era stato buon profeta, visto poi come è andata la sua partita... Ma anche alcuni giocatori degli Stati Uniti non hanno gradito, come Tim Weah: "Minnesota, ti voglio bene. Ma la prossima volta che mi fanno giocare qui mi ritiro...", ha postato sulle sue storie di Instagram assieme all'immagine finale del film Shining con Jack Nicholson assiderato.