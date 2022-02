Lo storico ex manager dei Red Devils ha ammesso a Sportbible di aver rifiutato in due occasioni il ruolo di Ct dell'Inghilterra: "Allo United ero molto felice, non volevo lasciare il club. Poi non sarei mai più potuto tornare in Scozia"

"Adam Crozier, allora amministratore delegato della Football Association, ha preso un appuntamento con Martin Edwards per venirmi a parlare. Voleva che firmassi, ma io gli ho risposto di no", ha ammesso Ferguson in un’intervista concessa a Sportbible. "Non aveva senso che io lasciassi lo United. Ero molto felice nel club, provavo grande soddisfazione nel vedere tutti quei grandi calciatori allenarsi ogni giorno. E poi lo spogliatoio, la quotidianità, l'opportunità di vincere all'Old Trafford. Quindi – ha spiegato Ferguson – non avrei mai lasciato il Manchester United e il club lo sapeva. Non avrei assolutamente potuto gestire la nazionale, a parte il fatto che non sarei potuto tornare in Scozia”. Affermazione ovviamente legata alla grande "rivalità", storica e culturale oltre sportiva, esistente tra i due Paesi.