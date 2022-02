È morto Pierluigi Frosio: aveva 73 anni

La carriera di Frosio

Classico libero, Frosio esordì in Serie B con la maglia del Cesena nel 1972, contribuendo alla prima storica promozione in Serie A della squadra romagnola. Nel 1974 si trasferì al Perugia, il club della sua vita: partito ancora una volta dalla B, Frosio rimase nel club umbro per dieci anni, fino al 1984, vincendo da capitano un campionato cadetto e sfiorando una storica impresa in Serie A nel campionato 1978/79, terminato al secondo posto (qualificazione alla Coppa Uefa) senza subire nessuna sconfitta. Chiuse la sua carriera da calciatore a 37 anni, in Serie C2, nel Rimini allenato da Arrigo Sacchi, prima di intraprendere quella da allenatore. Prima le giovanili del suo Perugia, poi l'esperienza al Monza nel 1987 e la promozione in Serie B. Nel 1990 l'opportunità più importante in Serie A con l'Atalanta, che quest'oggi nella gara di campionato contro la Fiorentina è scesa in campo con il lutto al braccio in suo ricordo. Nella sua carriera da allenatore Frosio ha guidato nelle serie minori anche Como, Modena, Ravenna, Novara, Padova e Ancona.