L'ex Inter ritorna in Nazionale, 9 mesi dopo la gara con la Finlandia in cui ci fu l'arresto cardiaco: "Sono molto felice e questo mi motiva ancor di più a tornare alla normalità. Se ci fosse stato qualche pericolo, non sarei qui", le sue parole. Il Ct lo accoglie: "Sensazioni forti. In panchina con l'Olanda, sarà al 100% per l'amichevole con la Serbia"

La Danimarca è già qualificata ai prossimi Mondiali e, dunque, sfrutterà questa sosta per le Nazionali per affrontare qualche amichevole. Le avversarie saranno Olanda e Serbia, test importanti per avvicinarsi a Qatar 2022. La Nazionale danese, a nove mesi di distanza dall'arresto cardiaco nella partita degli Europei contro la Finlandia, ritrova finalmente Christian Eriksen. Il fantasista classe 1992, dopo essere ritornato in campo con la maglia del Brentford, ha ricevuto anche la convocazione del Ct Hjulmand. La positività al Covid ha ritardato la sua partenza ma, dopo essere tornato negativo, si è aggregato al gruppo che è in ritiro a Marbella. "Sono molto felice, è passato tanto tempo e sono contento di essere tornato – ha dichiarato Eriksen – Sono stato fortunato. Tutto va bene e posso giocare di nuovo, questo mi motiva ancor di più a tornare alla mia vecchia vita. Non mi sarei mai presentato in Nazionale se non avessi saputo che sarei stato in grado di tornare senza che mi possa accadere qualcosa di brutto".