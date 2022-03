Un primo, decisivo passo verso quel traguardo è stato fatto oggi dall'ex centrocampista dell'Inter, oggi al Brentford, che è tornato nel giro della sua nazionale dopo le ultime convocazioni del Ct Hjulmand . Evidentemente convinto dalla condizione fisica messa in mostra da Eriksen (la classe, rimasta intatta, non si discute), Hjulmand l'ha inserito nella lista dei convocati della Danimarca per i prossimi impegni, le amichevoli contro Olanda e Serbia (rispettivamente il 26 e il 29 marzo).

Tutte le tappe di Eriksen

Il sensazionale ritorno in campo di Eriksen

Decisive, per Eriksen, le ottime prestazioni con il suo nuovo club, il Brentford, in cui è approdato a gennaio (in Italia, con un defibrillatore impiantato, non può più giocare: così, dopo la rescissione con l'Inter, era rimasto svincolato).

Prima il ritorno in campo, la mezz'ora finale contro il Newcastle, il 26 febbraio; poi, il 5 marzo, la prima partita giocata da titolare e per intero (90' nel successo contro il Norwich), e alla terza presenza anche il primo assist, nel 2-0 al Burnley. Il passo seguente è stato il ritorno in nazionale, il prossimo - così ci auguriamo tutti - il Mondiale.