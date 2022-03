Giornata indimenticabile per l'ex centrocampista inglese, tornato in campo con le Legends dei Rangers nel match organizzato per festeggiare i 150 anni del club. Agevolato dagli avversari, Gascoigne è andato in gol ed è stato celebrato da tutti i presenti ad Ibrox. 'Gazza', visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime

Un gol e mille emozioni. Giornata indimenticabile per Paul Gascoigne, che ha partecipato alla partita organizzata per i 150 anni dei Glasgow Rangers, club nel quale ha giocato dal 1995 al 1998. Entrato in campo nella ripresa con le Legends della squadra scozzese, 'Gazza' è stato accolto del boato del pubblico di Ibrox, che non lo ha mai dimenticato. I tifosi sono poi andati in delirio poco più tardi, quando l'ex centrocampista della Lazio è andato a segno. Gascoigne ha ricevuto un cross dalla destra, ma non è riuscito a colpire bene il pallone. Quindi è stato agevolato dagli avversari, una Top 11 guidata da Luis Figo: l'inglese ha stoppato e ha poi calciato all'angolino destro. Il portiere avversario "non ci è arrivato" e il pallone si è infilato in rete per la gioia dei tifosi e non solo. Tutti i compagni di squadra si sono stretti attorno a Gascoigne e, curiosamente, all'abbraccio si sono uniti anche i giocatori dell'altra squadra. 'Gazza', visibilmente emozionato, non è riuscito a trattenere le lacrime: la giornata di Ibrox rimarrà a lungo nella sua mente.