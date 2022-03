È il Sassuolo ad aggiudicarsi la 72^ edizione della Viareggio Cup, il torneo di calcio giovanile internazionale quest'anno dedicato alla categoria Under 18. La squadra di Emmanuel Cascione si è imposta sui nigeriani dell'Alex Transfiguration ai calci di rigore dopo il grande equilibrio nei 120' con la gara terminata 0-0: decisivo l'errore di Ahmed nei tiri dagli undici metri. Ad alzare il trofeo un figlio d'arte, Adrian Cannavaro, figlio di Paolo (fratello di Fabio) per anni colonna del Sassuolo in Serie A. Ovviamente come il papà e lo zio, Adrian è un difensore e come loro ha mostrato grande personalità in campo.



Il Sassuolo, dunque, si conferma club molto indirizzato verso lo sviluppo del settore giovanile. Nella rosa della squadra che si è aggiudicata la Viareggio Cup, tanti giocatori locali e italiani, qualche straiero come Seb Loeffen, difensore olandese classe 2004 (acquistato dal Psv Eindhoven) di cui si dice un gran bene. Insomma dopo la doppietta di Raspadori con la maglia della Nazionale nella gara in Turchia, il Sassuolo si conferma fucina di giovani talenti pronto ad arricchire il patrimonio calcistico italiano. Per i neroverdi, la vittoria della finale di Pontedera, fa il paio con il sucesso ottenuto al Viareggio già nel 2017.