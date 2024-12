AIA, Antonio Zappi è il nuovo presidente arbitri

Antonio Zappi è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, prende il posto di Carlo Pacifici. L'ex arbitro e dirigente, con 40 anni di appartenenza all'AIA, è stato eletto con oltre il 72% dei voti espressi per via telematica dall'Assemblea. È intervenuto anche Gravina, il presidente della Federcalcio, per evidenziare l'impegno per contrastare la violenza nei confronti degli arbitri

Antonio Zappi è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Ha sconfitto l'altro candidato, Alfredo Trentalange, con il oltre il 72% dei voti espressi dall'Assemblea tenutasi a Roma, con votazione telematica. 59 anni, tributarista, ex arbitro e dirigente con 40 anni di appartenenza all'AIA, Zappi succede così a Carlo Pacifici, che era in carica dall'aprile 2023. Pacifici era a sua volta subentrato proprio a Trentalange, dimessosi sull'onda del caso D'Onofrio, l'ex procuratore arbitrale arrestato per narcotraffico. Trentalange era stato poi assolto in sede sportiva dall'accusa di omesso controllo e si era quindi candidato nuovamente. Nel corso dell'Assemblea è intervenuto da remoto anche il presidente della Federcalcio Gravina, che ha sottolineato l'impegno per contrastare la violenza nei confronti degli arbitri, scesi in campo nello scorso weekend con un segno nero sul volto proprio per sensibilizzare sul tema.