TRIPLETTA MONDIALE. Dopo la vittoria della Coppa Coppe, Belanov vola in Messico per il Mondiale. Per lui subito un gol al debutto nel 6-0 all'Ungheria, e poi l'hat-trick al Belgio negli ottavi di finale che non basta però ai sovietici per passare il turno, sconfitti 4-3 dai 'Diavoli Rossi'. Una tripletta all'apparenza inutile... ma che sarà 'oro' per la carriera di Igor.